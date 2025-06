Theo Hernandez quante chance ci sono di vederlo al Napoli? Cosa succede con l’Arabia

Theo Hernandez, uno dei terzini più affermati del calcio europeo, potrebbe presto cambiare maglia? Le voci di mercato e le trattative in corso aprono scenari sorprendenti, tra interesse di club prestigiosi e possibilità di un trasferimento in Arabia. Con il calciomercato già in fermento, il futuro del francese si fa incerto: cosa succederà al suo percorso con il Milan e quali sono le probabilità di vederlo al Napoli? La risposta si svelerà nelle prossime settimane.

Il futuro del terzino rossonero è decisamente incerto: nonostante i tanti club interessati al francese i dubbi aumentano giorno dopo giorno. È già tempo di calciomercato. Con l’apertura della mini-sessione di mercato prima del Mondiale del Club, molti club europei stanno già chiudendo le prime trattative dell’estate, cercando di ingaggiare i profili più interessanti. In Serie A regna il Napoli: la chiusura della trattativa con Kevin De Bruyne è ormai ad un passo. Un nome decisamente in voga negli ultimi giorni è quello di Theo Hernandez: in estate il francese lascerà sicuramente il Milan, ma al momento ci sono molti dubbi sulla sua futura destinazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Theo Hernandez, quante chance ci sono di vederlo al Napoli? Cosa succede con l’Arabia

Leggi anche questi approfondimenti

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Segui queste discussioni su X

?#Pellegatti: "La situazione di #TheoHernandez? sicuramente prenderemo un difensore di fascia inferiore al miglior Theo, non quello di questa stagione appena trascorsa quindi" Tweet live su X

#Calciomercato @acmilan, no di @TheoHernandez all'Al-Hilal: la sua speranza - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Theo #Hernandez #TheoHernandez #transfers Tweet live su X

Con il codice 19, canta Theo Hernandez #milan #feyenoord