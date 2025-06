The Witcher 4 nuova demo tecnica svela grafica incredibile

In un'epoca in cui i mondi virtuali stanno diventando sempre più immersivi, CD Projekt RED ha alzato ulteriormente l'asticella con la nuova demo di The Witcher IV. Grazie all'Unreal Engine 5, la grafica promette dettagli mozzafiato che trasporteranno i giocatori in un'avventura senza precedenti. Se sei un appassionato di RPG, preparati: il futuro dei videogiochi è qui e non è mai stato così affascinante!

(Adnkronos) – CD Projekt RED ha svelato una nuova demo tecnica e un trailer cinematografico di The Witcher IV in occasione dello State of Unreal 2025, confermando l’utilizzo del motore Unreal Engine 5 per lo sviluppo del nuovo capitolo della saga. La dimostrazione, realizzata in collaborazione con Epic Games, è stata mostrata in esecuzione su . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

