The Witcher 4 | Ciri protagonista nel nuovo spettacolare Gameplay

Sapevi che Ciri, protagonista di The Witcher 4, rappresenta un'evoluzione significativa nel panorama dei videogiochi? CD Projekt ha deciso di mettere in primo piano una figura femminile forte, riflettendo una tendenza crescente verso narrazioni più inclusive e diversificate. Il nuovo gameplay promette un'esperienza immersiva come mai prima d'ora, portandoci in un mondo ricco di sfide e misteri. Preparati a esplorare l'oscurità con Ciri!

CD Projekt ha finalmente acceso i riflettori su The Witcher 4, rivelando un nuovo filmato in-engine durante lo State of Unreal 2025. La conferma tanto attesa è arrivata: Ciri sarà la protagonista assoluta del prossimo capitolo della saga, prendendo idealmente il posto di Geralt di Rivia e conducendoci in una nuova, oscura epopea fantasy. Sapevi che I personaggi secondari avranno le loro storie? Una nuova era per la saga: Ciri prende il centro della scena. Nel trailer presentato, tutto è stato realizzato con la più recente versione di Unreal Engine 5, e il risultato è sorprendente. Le ambientazioni sono vive, dense di atmosfera, e curate fin nei minimi dettagli: da villaggi pieni di NPC interattivi a foreste tenebrose popolate da creature terrificanti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - The Witcher 4: Ciri protagonista nel nuovo spettacolare Gameplay

Articoli recenti che potrebbero piacerti

CD Projekt svela perché Ciri è la protagonista di The Witcher 4 - CD Projekt RED ha annunciato con entusiasmo che Ciri sarà la protagonista di The Witcher 4, segnando una svolta significativa per il franchise.

Segui queste discussioni su X

? La demo, fatta girare su Playstation 5 a 60fps mostra Ciri mentre esplora la regione giocabile di Kovir e il mercato di Valdrest, mettendo in risalto il dettaglio grafico e l'iterazione con gli NPC, ma non aspettatevi di giocare a "The Witcher 4" prima del 2027-2 Tweet live su X

ICYMI, un assaggio di THE WITCHER IV Durante lo State of Unreal 2025, oggi CD Projekt Red ha mostrato una "technical demo" del prossimo gioco della saga, stavolta incentrato su Ciri : https://youtu.be/Nthv4xF_zHU ? #Videogames #TheWitcher #TheWit Tweet live su X

Una nuova demo tecnica evidenzia le capacità del motore su PlayStation 5 con ray tracing attivo: la protagonista Ciri si muove fra foreste, mercati e panorami innevati Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Ciri di The Witcher 4 è una copia di quella di The Witcher 3, con due piccole modifiche

Scrive msn.com: The Witcher 4 ci metterà nei panni di una nuova Ciri, ma sarà sempre quella che abbiamo conosciuto nel terzo capitolo: il suo modello è lo stesso, pare, con due piccole modifiche per quanto riguarda..

The Witcher 4: Ciri protagonista della tech demo next-gen, tra cinematic e un “quasi” gameplay

Segnala drcommodore.it: CD Projekt RED mostra una tech demo ambientata in The Witcher 4, con focus naturale su Ciri protagonista e soprattutto sulle nuove tecnologie con UE5.

Il gameplay di The Witcher 4 è stato mostrato allo State of Unreal, catturato su PS5

Scrive msn.com: CD Projekt RED ha mostrato il gameplay di The Witcher 4 durante l'edizione 2025 dello State of Unreal, con quasi dieci minuti di sequenze in-game davvero spettacolari catturate su PS5 standard.