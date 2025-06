The Gilded Age – Stagione 3 | ecco il trailer!

Preparatevi a immergervi di nuovo nell’Opulenza, nel Potere e nelle Contraddizioni dell’America dell’Età dell’Oro. La terza stagione di *The Gilded Age* promette di svelare nuovi segreti, intrighi e sfide che plasmarono un’epoca di trasformazioni radicali. Non perdere il trailer esclusivo: un viaggio affascinante tra lusso sfrenato e drammi umani, perché nella corsa al successo, nulla è come sembra.

L'Età dell'Oro americana fu un periodo di grandi cambiamenti economici e sociali, in cui furono costruiti enormi imperi, ma in cui nessuna vittoria arrivò senza sacrifici. Torna con nuovi episodi The Gilded Age, il period drama HBO e Sky Exclusive nominato agli Emmy® firmato da uno fra i più celebrati maestri del dramma in costume, sir Julian Fellowes ( Downton Abbey, Belgravia ). Il terzo capitolo, in otto episodi di cui viene rilasciato oggi il trailer in italiano, andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 23 giugno in contemporanea assoluta con gli US.