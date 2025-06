TFA sostegno X ciclo in attesa del bando Ecco cosa bisogna studiare Le info utili e risorse valide per la preparazione

Sei pronto a fare la differenza nel mondo dell'istruzione? Con il TFA sostegno X ciclo in arrivo, è il momento di prepararti! I programmi rimangono inalterati, ma le risorse e le informazioni utili per lo studio sono fondamentali. Questo bando rappresenta non solo un'opportunità professionale, ma anche un passo verso un'educazione inclusiva. Scopri cosa studiare e preparati a diventare un faro di supporto per gli studenti con bisogni speciali!

In attesa del via da parte del Ministero per l'attivazione dei corsi di specializzazione per chi vuole conseguire la specializzazione sul sostegno. I programmi, rispetto agli anni scorsi resteranno invariati.

Tfa Sostegno IX ciclo: balli di fine corso e le polemiche social - Con l'arrivo della conclusione delle lezioni del Tfa Sostegno IX ciclo, festeggiamenti tra balli e brindisi si intrecciano a polemiche sui social.

TFA Sostegno X ciclo 2025, nuovi requisiti e classi di concorso

Scrive informazionescuola.it: Il TFA sostegno 2025, giunto al suo X ciclo, è ormai alle porte. Secondo le indicazioni del Ministero, il percorso formativo dovrebbe partire entro la primavera del 2025, con l’obiettivo di concluders ...

TFA X ciclo 2025 in attesa del bando: requisiti, prove, punteggio e posti autorizzabili

Come scrive tecnicadellascuola.it: Secondo quando dichiarato dal Ministro dell’Istruzione, l’avvio del X ciclo TFA sostegno, dovrebbe avvenire entro la primavera del 2025 quindi entro giugno, al fine di consentire l’espletamento delle ...

Bando Tfa X ciclo, si parte in estate o a settembre? Il corso di Bibi Academy in attesa del decreto

Scrive tecnicadellascuola.it: Tfa Sostegno X ciclo, si attende il decreto ministeriale che autorizza l’avvio dei percorsi relativi al TFA sostegno per l’anno accademico 2024/2025. C’è anche chi parla di un probabile avvio a settem ...