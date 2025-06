Tfa Sostegno Corsi Indire e conferma docenti di sostegno | cosa è previsto nelle prossime settimane QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola LIVE Giovedì 5 giugno alle 15 | 30

Se sei un insegnante o una famiglia coinvolta, le prossime settimane saranno decisive per capire come cambieranno le regole del sostegno scolastico. Il question time con Varengo Cisl Scuola, in diretta giovedì 5 giugno alle 15:30, offrirà aggiornamenti e approfondimenti su un decreto che sta rivoluzionando le assegnazioni del personale di sostegno. Resta con noi per scoprire cosa ci aspetta in questa fase cruciale.

Il decreto ministeriale, che introduce la possibilità per le famiglie degli alunni con disabilità di richiedere la conferma del docente di sostegno già in servizio nell'anno scolastico precedente, modificando significativamente le dinamiche di assegnazione del personale specializzato, continua a far discutere. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Corsi Indire, Tfa, riconferma del supplente per il 2025/26: tutte le info utili sul sostegno. RISPOSTE AI QUESITI - Scopri tutto sulla riconferma dell'insegnante supplente su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/26.

