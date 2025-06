TFA Sostegno 2025 perché non c’è ancora il bando?

L'attesa per il bando del TFA Sostegno 2025 si fa palpabile, alimentando ansie tra gli aspiranti docenti. Mentre l'INDIRE continua a lavorare, il silenzio del Ministero lascia spazio a incertezze. Questo stallo non è solo un problema per chi sogna di insegnare, ma riflette una situazione più ampia nel mondo dell'istruzione italiana, dove la mancanza di chiarezza può minare le aspirazioni professionali. Riusciranno i candidati a mantenere viva

Mercoledì 4 giugno 2025, il Decreto Ministeriale che avvia il X ciclo del TFA Sostegno non è ancora stato pubblicato, suscitando preoccupazione tra migliaia di aspiranti docenti. L’assenza di comunicazioni ufficiali contrasta con la recente attività dell’INDIRE e alimenta interrogativi sulle tempistiche del nuovo ciclo, mentre si moltiplicano le ipotesi tra indiscrezioni e precedenti cicli . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

