Terzo giorno di spari su chi cerca cibo E la Ghf perde i pezzi

In un contesto di crescente tensione, il terzo giorno di spari su chi cerca cibo mette in luce le fragilità della Gaza Humanitarian Foundation. Un'organizzazione già in crisi, ora costretta a fare i conti con una gestione fallimentare, mentre la popolazione continua a soffrire. Questo episodio non è solo un dramma locale, ma un campanello d'allarme per la comunità internazionale: quanto può durare questo stallo umanitario?

Un altro pilastro della traballante costruzione che è la Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), è crollato sotto il peso di una gestione pericolosa e fallimentare. Per volere di Israele, la famigerata . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Terzo giorno di spari su chi cerca cibo. E la Ghf perde i pezzi

