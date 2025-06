Terza categoria | sabato le finali Sammartinese piega il Palombara Novilara grande exploit all’Arzilla

Sabato si accendono i riflettori sulle finali di Terza Categoria! La Sammartinese trionfa contro il Palombara con un gol di Antonioni, mentre il Novilara sorprende tutti con una vittoria strabiliante all’Arzilla. Questi risultati non solo incoronano le squadre, ma riflettono un trend inarrestabile del calcio locale, dove il talento emergente sta riscrivendo le regole del gioco. Chi si porterà a casa il trofeo? La sorpresa è dietro l'angolo!

Nello scorso fine settimana sono state giocate le gare delle semifinali play-off del campionato di Terza categoria. Nel girone A la Sammartinese ha vinto con il risultato di 1-0 (rete di Antonioni) l’incontro con il Villa Palombara giocato sul campo di Montefelcino. Invece nel girone B il Novilara, sul campo di Santa Maria dell’Arzilla, ha superato con il risultato di 3-2 la formazione del Tre Ponti (per il Novilara hanno realizzato Ambrogiani, Bonanno e Tamburini, mentre per il Tre Ponti hanno segnato Giovagnoli e Urbinati). Pertanto sabato prossimo si disputeranno le due finali per decretare la promozione in Seconda Categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net