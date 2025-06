Terribile pullman con giocatori dell’Inter va a fuoco | Scene spaventose

Un semplice viaggio si è trasformato in un incubo: tre giovani giocatori dell’Inter, a bordo di un pullmino, hanno vissuto momenti di puro terrore quando il veicolo ha preso fuoco improvvisamente. Scene spaventose e una corsa contro il tempo per mettersi in salvo. La rapidità dell’intervento ha fatto la differenza, garantendo la loro incolumità. La sicurezza resta la priorità, anche nelle situazioni più imprevedibili.

Tre giovani calciatori delle giovanili dell’ Inter hanno vissuto momenti di grande paura durante un normale trasferimento sportivo, quando il pullmino su cui viaggiavano ha improvvisamente preso fuoco. La rapidità dell’accaduto ha richiesto un intervento immediato per garantire la loro sicurezza. Le fiamme si sono propagate rapidamente, mettendo a rischio i passeggeri a bordo. Grazie alla prontezza dell’ autista e alla tempestività nell’evacuare il mezzo, i ragazzi sono riusciti a mettersi in salvo, anche se lo spavento è stato inevitabile. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la statale via Emilia, all’altezza di Montanaso Lombardo, nel Lodigiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terribile, pullman con giocatori dell’Inter va a fuoco: “Scene spaventose”

