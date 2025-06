Terreno occupato in via del Mezzetta blitz della municipale | demolite le baracche

Firenze, un fulcro di cultura e bellezza, si confronta ancora una volta con la dura realtà delle occupazioni abusive. Oggi, 4 giugno 2025, la polizia municipale ha effettuato un blitz in via del Mezzetta, smantellando un accampamento che resisteva nel cuore della città. Questo intervento non solo segna un passo verso il ripristino della legalità, ma si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione urbana e sicurezza sociale.

Firenze, 4 giugno 2025 – Nella mattinata di oggi, 4 giugno, la polizia municipale di Firenze ha sgomberato l'area occupata che confina con il parco di via del Mezzetta: all'interno è stato trovato un accampamento abusivo con 7 ricoveri di fortuna. Il blitz è arrivato dopo una serie di incontri con la proprietà dell'area a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e il comandante della polizia municipale Francesco Passaretti. Circa 15 agenti del reparto antidegrado, si legge in una nota del Comune, sono entrati in azione alle 7.30 circa. Nell'area non era presente nessuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terreno occupato in via del Mezzetta, blitz della municipale: demolite le baracche

