Terre Anfibie | tra suolo e acqua un nuovo appuntamento con il Rural Lab

Scopri il fascino delle terre anfibie! Dal 5 al 7 giugno a Morcone e Sassinoro, il Rural Lab offre un'esperienza unica con laboratori e attività immersive. In un’epoca in cui la sostenibilità è più che mai centrale, apprendere l'importanza degli ecosistemi acquatici e terrestri diventa fondamentale. Non perdere l'occasione di riconnetterti con la natura e ampliare le tue conoscenze. La terra e l'acqua ti aspettano!

Comunicato Stampa A Morcone e Sassinoro esperienze immersive, laboratori e attività per scoprire l’importanza dell’ecosistema tra il 5 e il 7 giugno Prosegue il ciclo del?Rural Lab Siamo Natura – Strumenti, linguaggi e pratiche per un’educazione ecosistemica, con il terzo?appuntamento?in . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Terre Anfibie: tra suolo e acqua, un nuovo appuntamento con il Rural Lab

