Terranuova nasce piazza delle Torri | ecco la nuova area all’interno del centro storico

Terranuova nasce Piazza delle Torri, un nuovo cuore pulsante nel centro storico. Questo spazio, che unisce modernità e tradizione, trasforma l’ex piazza Canevaro in un punto di incontro vibrante, ricco di fascino e storia. Con la conclusione dei lavori di riqualificazione dell’ex area, si apre una fase entusiasmante per la comunità, pronta a vivere e valorizzare un luogo pensato per tutti, oggi più che mai al passo con il tempo.

Si chiama piazza delle Torri, un nome suggestivo che, d’ora in poi, identificherà l’ex piazza Canevaro e che suggella la nascita di uno spazio nuovo, vivibile, moderno, ma legato all’identità e alla storia di Terranuova Bracciolini. Con la conclusione dei lavori di riqualificazione dell’ex. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Terranuova, nasce piazza delle Torri: ecco la nuova area all’interno del centro storico

