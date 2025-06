Terni la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup all’Happy Village | Tre giornate intense e bellissime IL PROGRAMMA

Terni si prepara a ospitare un evento straordinario: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup all’Happy Village. Tre giornate di tennis intenso che celebrano un trionfo storico per l'Italia. Non è solo sport, ma un fenomeno che riflette l’ascesa del tennis nel nostro Paese, con sempre più appassionati pronti a supportare i propri campioni. Un'occasione imperdibile per vivere la passione tennistica da vicino!

Un trionfo che profuma di storia per il tennis italiano. Alla fine dello scorso anno infatti gli azzurri e le azzurre hanno conquistato la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. Una doppietta che ha incrementato ulteriormente la popolarità di una disciplina sempre più amata e praticata.

