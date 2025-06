Teramo bimbo lasciato con una ragazza svenuta e un uomo in stato confusionale | madre denunciata

A Teramo, scena di forte preoccupazione: un bambino lasciato con una ragazza svenuta e un uomo in stato confusionale ha richiesto l'intervento immediato della Polizia. La madre, coinvolta in una delicata indagine, è stata denunciata per abbandono di minori, mentre il piccolo è stato affidato alla nonna in attesa di una soluzione sicura. Un episodio che riaccende il dibattito sulla tutela dei minori e sulla responsabilità sociale.