Tentata rapina in banca nel veronese due fermi | in manette anche un bergamasco

Due uomini armati e mascherati avevano tentato di rapinare una banca a Valeggio sul Mincio, sconvolgendo il tranquillo paesaggio veronese. Le indagini lampo coordinate dalla procura di Verona hanno portato all’arresto di due italiani di 49 e 66 anni, uno residente in Bergamasca e l’altro all’estero. La loro messa in manette segna un importante passo avanti nella lotta alla criminalità .

Tentata rapina in banca a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona: arrestati due italiani di 49 e 66 anni. Uno di loro risiede in provincia di Bergamo mentre l'altro all'estero. Le indagini, coordinate dalla procura di Verona, erano iniziate martedì 13 maggio scorso quando i due, armati di taglierino e con il volto coperto da maschere, si erano introdotti nell'istituto bancario minacciando i dipendenti intimandoli di consegnare loro il denaro. Un colpo poi sfumato a causa della mancata apertura delle casse che ha costretto i due a fuggire a bordo di un'automobile rubata, poi abbandonata. Tanto è bastato per spingere il Gip del Tribunale di Verona, sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri di Bergamo, a emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei presunti autori della tentata rapina.

