Tentano furto d’auto arrestati grazie al coraggio di una giovane

Una passeggiata serale si trasforma in un atto di coraggio! Ieri a Pollena Trocchia, una giovane donna ha segnalato due uomini intenti a tentare un furto d'auto, portando all'arresto dei malviventi. Questo episodio non solo sottolinea l'importanza della vigilanza tra i cittadini, ma si inserisce anche nel crescente trend di attivismo comunitario, dove ognuno può fare la differenza. Un gesto semplice che ha fermato un crimine!

Una semplice passeggiata serale si è trasformata in un’azione decisiva per sventare un crimine. Intorno alle 20:45 di ieri, una 27enne stava transitando lungo Corso Garibaldi a Pollena Trocchia quando ha notato due uomini muoversi con fare sospetto attorno a una Lancia Y parcheggiata. Poco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Tentano furto d’auto, arrestati grazie al coraggio di una giovane

