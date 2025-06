Tentano di rubare l' auto di un carabiniere a pochi metri dalla caserma | arrestati

Foggia, un tentativo di furto che si trasforma in un clamoroso boomerang per i ladri! A pochi passi dalla caserma dei carabinieri, due malintenzionati hanno tentato di rubare un’auto, ma la loro audacia è stata punita in tempo record. Questo episodio sottolinea l'importanza della sicurezza e della vigilanza nelle nostre città, un tema sempre più attuale in un'era in cui la criminalità cerca di muoversi furtiva. Rimanete sintonizzati per altri aggiornamenti!

Tentano di rubare un'auto parcheggiata a pochi metri dalla sede del Comando provinciale dei carabinieri di Foggia ma scatta l'allarme e i due presunti responsabili si sono ritrovati ammanettati nel giro di pochi minuti. È successo nel pomeriggio di ieri, in una strada attigua alla caserma di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Tentano di rubare l'auto di un carabiniere a pochi metri dalla caserma: arrestati

Scopri altri approfondimenti

Tentano di rubare 150 chili di avocado da un'azienda a Santa Venerina, sorpresi dai carabinieri e arrestati - Un tentativo di furto di 150 chili di avocado è stato sventato dai carabinieri di Santa Venerina, che hanno arrestato due uomini di 33 e 30 anni, residenti a Riposto.

Segui queste discussioni su X

Vincono la Champions, distruggono la "loro" città, assediano la loro squadra negli spogliatoi e tentano di rubare la coppa... Perché? Perché se importi l'Africa diventi l'Africa... Ricordalo l'8 e il 9 giugno... Tweet live su X

Tentano di rubare in una gioielleria a Salerno ma vengono beccati dai poliziotti. Arrestati due stranieri https://ondanews.it/tentano-di-rubare-in-una-gioielleria-a-salerno-ma-vengono-beccati-dai-poliziotti-arrestati-due-stranieri/… Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Pollena Trocchia, tentato furto d’auto sventato grazie a una cittadina: tre arresti

Da msn.com: È bastato un colpo d’occhio attento, una telefonata e tanto sangue freddo per trasformare una cittadina qualunque in un anello decisivo della catena che ha portato all’arresto ...

Ragazza segue i ladri d’auto e guida i carabinieri al telefono: 3 arresti nel Napoletano

Scrive fanpage.it: I carabinieri hanno arrestato tre persone di 23, 24 e 18 anni a Sant'Anastasia, guidati al telefono da una cittadina: avevano appena rubato un'auto a Pollena ...

Scappa dai domiciliari per tentare di rubare un’auto: catanese beccato dai carabinieri

Da lasicilia.it: Scappa dai domiciliari e ruba un’auto. Si tratta un catanese di 51 anni che è stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di Piazza Dante che lo hanno denunciato. L’uomo è accusato di tentato furto ...