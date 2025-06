Tenta furto a Correggio incastrato dalla videosorveglianza

Un tentativo di furto andato male a Correggio ha messo in luce l'importanza della videosorveglianza, sempre più fondamentale nella sicurezza domestica. L'autore, incastrato dalle immagini, rappresenta un campanello d'allarme per chi sottovaluta la protezione della propria casa. Con la crescita dei furti, investire in sistemi di sorveglianza diventa non solo una scelta saggia, ma necessaria per garantire serenità e protezione. Non lasciare nulla al caso!

Correggio (Reggio Emilia), 4 giugno 2025 – Ha forzato la serratura del cancello con un oggetto metallico, si è introdotto nel cortile di un’abitazione di Correggio, per poi tentare, senza successo, di accedere al garage, all’abitazione e ad alcune porte finestre, cercando anche di aprire una cassetta degli attrezzi in alluminio. La scena è stata ripresa dalla videosorveglianza, consentendo ai carabinieri di individuare un uomo quarantenne, senza fissa dimora in Italia, ora accusato di furto in abitazione. L’uomo era pure gravato del divieto di dimora nel Reggiano, già noto per altri furti. L’episodio è avvenuto a inizio maggio e ora le indagini hanno portato alla denuncia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tenta furto a Correggio, incastrato dalla videosorveglianza

