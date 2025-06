Tennis Sinner in semifinale a Parigi

a vacillare, lasciando spazio alla grinta di Sinner che conquista la semifinale a Parigi. Con questa vittoria, il talento italiano si conferma tra i protagonisti del torneo più prestigioso del tennis mondiale, sognando di scrivere una nuova pagina di storia. La sua determinazione e abilità promettono emozioni intense: l'attesa ora è tutta per scoprire se potrà raggiungere la finale e conquistare il suo primo grande titolo a Parigi.

18.10 Jannik Sinner è in semifinale al Roland Garros. Il campione altoatesino, n.1 del mondo, supera nei quarti il kazako Alexander Bublik, attuale n.62 del ranking Atp. Sinner si impone 61 75 60 in 1h49'. Dopo un agevole primo set, il secondo è stato duro per Sinner che ha chiuso 75 con un break all'11° game. Terzo set sul velluto, Bublik comincia a sbagliare troppo, Sinner fa subito il break, il set vola via tranquillo. In semifinale Jannik incontrerà il vincente del match serale Zverev-Djokovic. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it