Tennis se Zverev batte Djokovic Musetti n 5 al mondo

Il quarto di finale del Roland Garros tra Zverev e Djokovic, in programma stasera, potrebbe segnare una svolta epocale per il tennis italiano. Se Zverev dovesse trionfare, Djokovic scivolerebbe a 4230 punti, aprendo la strada a Lorenzo Musetti per diventare il numero 5 al mondo. Un momento che non solo ridefinirebbe le gerarchie tennistiche, ma risveglierà l’entusiasmo di un’intera nazione appassionata di sport! Non perdere questo storico incontro.

Roma, 4 giu. (askanews) – Il quarto di finale del Roland Garros tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, in programma questa sera alle 20.15, potrebbe sancire il momento più alto della storia del tennis italiano. Se il serbo, infatti, dovesse perdere, si fermerebbe a quota 4230 punti consentendo a Lorenzo Musetti, che attualmente, dopo la vittoria su Tiafoe, è approdato a quota 4560, di avere l’aritmetica certezza di salire, lunedì prossimo, al n. 5 della classifica Atp. In questo modo per la prima volta nella storia l’Italia potrebbe avere due giocatori nella Top 5 mondiale. Tra il 2021 e il 2022, Jannik Sinner era diventato numero 9 condividendo la top ten con Berrettini (numero 7) L'articolo Tennis, se Zverev batte Djokovic, Musetti n. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

'Caso palline' agli Internazionali? Zverev si lamenta, i maestri di tennis lo smentiscono - Il "caso palline" infiamma gli Internazionali d'Italia 2025: Alexander Zverev, dopo l'eliminazione ai quarti da Lorenzo Musetti, contesta le condizioni di gioco.

