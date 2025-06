Tennis chi ha vinto il Trofeo Brilla al Tc Venezia

Al TC Venezia si è concluso il Trofeo Brilla, un evento che ha visto trionfare Ugo Caiselli. La competizione, con 57 partecipanti, ha messo in luce talenti emergenti della 4ª categoria. In un periodo in cui il tennis sta vivendo una nuova rinascita tra i giovani, la vittoria di Caiselli rappresenta un segnale importante per il futuro del nostro sport. Chi sarà il prossimo a brillare?

Al Tc Venezia si è concluso il Trofeo Brilla per giocatori di 4ª categoria maschile e femminile con 57 giocatori coordinati da Filippo Lazzari. Nel maschile davanti a tutti Ugo Caiselli del club organizzatore che in due set ha messo al secondo posto Alessandro Paladini della Canottieri Murano. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Tennis, chi ha vinto il Trofeo Brilla al Tc Venezia

