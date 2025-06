TENNIS Bondioli altro successo in doppio nell’Atp 75 di Vicenza

Un altro trionfo per Federico Bondioli, che si conferma un talento da seguire con attenzione nel panorama del tennis italiano! Insieme a Stefano Travaglia, ha conquistato il titolo di campione in doppio al Challenger ATP 75 di Vicenza, dimostrando che la sinergia e il lavoro di squadra sono fondamentali. Questo successo non solo esalta le sue capacità, ma mette in luce anche la crescita del tennis italiano, sempre più in ascesa nel circuito internazionale!

Un’altra vittoria per Federico Bondioli, tennista ravennate tesserato per lo Sporting Club Sassuolo, che ha conquistato il titolo di campione in doppio al torneo Challenger Atp 75 ‘Città di Vicenza’ (nella foto) disputatosi sui campi in terra del Circolo Tennis Palladio 98. Bondioli, in coppia con Stefano Travaglia, ha sconfitto in finale in due set la coppia formata da August Holmgren e Johannes Ingildsen con un netto 6-2, 6-1. Si è trattato di un altro importante successo per il 19enne tennista romagnolo che, poche settimane fa, già protagonista anche nel tabellone di doppio agli Internazionali d’Italia disputatesi a Roma (dove, in coppia con Carlo Alberto Caniato, dopo aver vinto le prequalificazioni, con il compagno era riuscito ad arrivare sino agli ottavi, venendo eliminato dai francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul), in quel di Vicenza ha detto la sua anche in singolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - TENNIS. Bondioli, altro successo in doppio nell’Atp 75 di Vicenza

