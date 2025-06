Tennis Binaghi | Sinner e Musetti non in chiaro inaccettabile

Mentre gli appassionati spagnoli potranno seguire in diretta la semifinale di Alcaraz al Roland Garros, i tifosi italiani di Sinner e Musetti restano nell’ombra. Una disparità che solleva interrogativi sulla tutela degli eventi sportivi nazionali e sui diritti di accesso per gli italiani. È davvero accettabile che in Italia, patria di grandi talenti, il tifo sia meno garantito? La questione merita una riflessione profonda.

Roma, 4 giu. (askanews) – “Gli appassionati di tennis spagnoli vedranno dopodomani in chiaro la semifinale di Carlos Alcaraz al Roland Garros. Si tratta di un diritto garantito per legge in considerazione della rilevanza nazionale dell’evento. In Italia i milioni di tifosi di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti non avranno la stessa fortuna”. Lo sottolinea Angelo Binaghi, presidente della Fitp (Federazione italiana tennis e padel). “Ci troviamo di fronte ad una situazione paradossale e inaccettabile: gli sforzi dell’intero movimento tennistico nazionale e gli incredibili risultati sportivi dei nostri atleti sono appannaggio di una piccola minoranza di abbonati alla pay tv”, prosegue Binaghi, “Una situazione che non ha precedenti né uguali in altri sport e che rischia di ripetersi in occasione della finale di Parigi e del prossimo Slam a Wimbledon. 🔗 Leggi su Ildenaro.it