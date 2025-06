Temptation Island incidente terribile durante le riprese | cosa succede

Un drammatico incidente ha scosso le riprese di Temptation Island 2025, portando tensione e preoccupazione tra il cast e la produzione. Durante le registrazioni, un imprevisto nautico ha causato danni considerevoli all’attrezzatura e all’ambiente circostante, senza però coinvolgere feriti. Un episodio che segnerà sicuramente questa edizione, lasciando tutti con il fiato sospeso e ponendo nuove questioni sulla sicurezza sul set. Cosa succederà ora?

Durante le riprese della nuova edizione di Temptation Island 2025, un evento inaspettato ha scosso la produzione. C’è stato un grave incidente, non era mai successo prima. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma i danni materiali sono stati abbastanza significativi. L’incidente nautico. Secondo quanto riportato da Telemia, una delle imbarcazioni utilizzate dalla produzione per le riprese è affondata nelle acque antistanti il litorale di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. La barca a vela, un bialbero di grande valore, era salpata dal porto di Roccella Jonica diretta verso il Calandrusa Resort, nuova location scelta per le riprese del programma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Temptation Island, incidente terribile durante le riprese: cosa succede

