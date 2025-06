Temptation Island Clamoroso Incidente | Affondata L’Imbarcazione Della Produzione!

Un inaspettato incidente marittimo scuote l’apertura di Temptation Island 2025: un’imbarcazione della produzione affonda al largo di Guardavalle Marina, ma nulla ferma le riprese. Tra tensione e sorprese, questa prima puntata promette emozioni forti e colpi di scena imperdibili. Scopri tutti i dettagli e le novità di questa stagione che già si preannuncia ricca di sorprese. La spiaggia è pronta a raccontare nuove storie di passione e tradimento.

Un clamoroso incidente in mare apre la nuova stagione di Temptation Island 2025: una barca della produzione affonda al largo di Guardavalle Marina, ma le riprese vanno avanti. Ecco tutti i dettagli e le novità. Un’inaspettata disavventura al largo segna l’avvio di Temptation Island 2025. Le riprese della nuova edizione di Temptation Island sono iniziate con un colpo di scena degno di un film d’avventura. Una barca a vela utilizzata dalla produzione è affondata al largo delle coste calabresi, proprio di fronte al Calandrusa Resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, scelto quest’anno come nuova ambientazione del celebre reality show di Canale 5. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Temptation Island, Clamoroso Incidente: Affondata L’Imbarcazione Della Produzione!

Leggi anche questi approfondimenti

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Segui queste discussioni su X

Filippo Bisciglia: età, dove vive, la lite con Maria De Filippi, la compagna Pamela, malattia • Filippo Bisciglia, prossimo a tornare alla conduzione di Temptation Island, è un volto Mediaset accreditato: età, dove vive, carriera e vita privata. Tutto s… Tweet live su X

Gli affari di Maria De Filippi a gonfie vele con la sua Fascino. E fa felice Pier Silvio Berlusconi: l’aiuto da Temptation Island e la decisione sui dividendi Tweet live su X