Temptation Island 2025 | affonda la barca della produzione slittano le riprese in Calabria

Temptation Island 2025 si fa attendere con un colpo di scena inatteso: l'affondamento dell'imbarcazione ufficiale in Calabria ha rivoluzionato i piani della produzione. Le riprese sono state temporaneamente sospese, lasciando i fan curiosi e ansiosi di scoprire cosa succederà ora. Un incidente che potrebbe cambiare radicalmente la dinamica del reality, portando a un nuovo capitolo ricco di sorprese e suspense. La domanda è: questa vicenda segnerà una svolta decisiva nel format?

Le riprese della nuova edizione di Temptation Island sono iniziate con un colpo di scena che ha dell'incredibile: l'imbarcazione ufficiale del programma è affondata davanti al resort Calandrusa di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. L'imbarcazione a vela, un bialbero di grande valore, era utilizzata per condurre le coppie protagoniste verso la riva dove hanno inizio le dinamiche della trasmissione. Stando a quanto riportato dal portale Telemia.it, la barca — dopo alcuni giorni di sosta nel porto di Roccella Jonica — avrebbe urtato un relitto sommerso causando l'affondamento. Le circostanze dell'incidente restano tuttora al vaglio della Guardia Costiera.

