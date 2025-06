Temptation Island 2025 affonda la barca della produzione | caos a Guardavalle

Il caos scuote le acque di Guardavalle: una barca di grande valore, destinata a essere protagonista di Temptation Island 2025, affonda al largo della provincia di Catanzaro. L’incidente rischia di sconvolgere i piani della produzione e di creare un clamore inatteso. Ma cosa succederà ora? La vicenda apre uno spiraglio di mistero su una stagione che promette colpi di scena sorprendenti, ancora prima di partire.

Temptation Island 2025 non è ancora iniziato, ma una barca utilizzata dalla produzione è affondata al largo del litorale di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. L’imbarcazione, un bialbero di grande valore, era diretta verso il Calandrusa Resort, nuova location scelta da Canale 5 per ambientare la stagione 2025 del format condotto da Filippo Bisciglia. Grande preoccupazione per i fans del reality dei sentimenti estivo: scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Temptation Island 2025: affondamento davanti al Calandrusa Resort. L’ incidente è avvenuto nella mattinata del 4 Giugno 2025, proprio mentre la barca si avvicinava al tratto di costa dove verranno girate diverse scene del programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Temptation Island 2025, affonda la barca della produzione: caos a Guardavalle

