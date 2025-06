Temporali in Lombardia e Piemonte scatta l' allerta meteo della Protezione Civile

In arrivo una forte ondata di maltempo in Lombardia e Piemonte: la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo. Da mercoledì 4 giugno, una perturbazione atlantica porterà temporali intensi, scuotendo il nord-ovest italiano. Questo fenomeno si inserisce in un trend climatico sempre più marcato, dove gli eventi estremi diventano la norma. Rimanete informati e preparati: la sicurezza viene prima di tutto!

Il veloce transito di una perturbazione atlantica in ingresso sul mediterraneo centrale determinerà , dalla giornata di mercoledì 4 giugno, una fase perturbata sul nord-ovest, in particolare sui settori Centro-Settentrionali di Piemonte e Lombardia.

Temporali, grandine e rischio nubifragi: maltempo in arrivo a Milano e in Lombardia. Quando e dove - Inizio settimana soleggiato per Milano e la Lombardia, ma il bel tempo non durerà . Nuvole minacciose si avvicinano, pronti a portare temporali, grandinate e nubifragi, con un calo delle temperature.

PRETEMP emette una previsione di pericolosità di livello 2, per la giornata di domani, tra bassa Val d’Aosta, Piemonte nordorientale, Lombardia nordoccidentale e Canton Ticino per nubifragi, grandine di medie dimensioni e intense raffiche di vento. Tweet live su X

??L'allerta gialla idraulica lungo l'asta dell'Adige è dovuta alle precipitazioni che hanno interessato l’Alto Adige. La piena dell’Adige sarà in transito a Verona tra la sera di oggi e la notte di domani (fino alle ore 06:00). A Trento colmo di piena tra 1–5 ore. Tweet live su X

Outlook temporali di ZenaStormChaser per la giornata di domani. Livello 3 nel verbano/alto varesotto e alto comasco per accumuli di pioggia importanti fino ai 180 mm. Livello 2 su Vercellese e Novarese per la formazione di una possibile supercella. Tweet live su X

