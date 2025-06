Temporali e caldo Africano svolta con l’anticiclone | le previsioni meteo

L'Italia si prepara a un weekend di contrasti meteorologici: temporali e frescura al Nord, mentre il Sud si scalda con punte oltre i 36°C. Ma non è solo una questione di meteo! Questo scenario mette in luce il crescente impatto dei cambiamenti climatici, con eventi sempre più estremi. Dal 10 giugno, l'anticiclone africano porterà sole e caldo su tutta la Penisola. Sarà il momento perfetto per goderci l'estate imminente!

Tra oggi giovedì 6 e domenica 9 giugno l'Italia sarà spaccata in due: temporali e instabilità al Nord, caldo intenso al Sud con punte oltre i 36°C. Poi, dal 10 al 12 giugno, l'anticiclone africano si estenderà su tutto il Paese portando sole e temperature in aumento.

