Tempo pieno negato a 9 bambini i genitori rifiutano il ' trasloco' | Delusi a rischio la sopravvivenza della scuola dell' infanzia

A Cesenatico, la questione del tempo pieno negato a nove bambini accende un acceso dibattito tra genitori e istituzioni. In un'epoca in cui il concetto di educazione inclusiva è sempre più centrale, la resistenza al trasloco minaccia la sopravvivenza della storica scuola dell'infanzia 'Mirca Aldini'. La comunità si interroga: quali valori vogliamo trasmettere ai nostri piccoli? È tempo di agire per un futuro educativo che non lasci indietro nessuno!

Tiene banco a Cesenatico, in particolare a Cannucceto, il caso del tempo pieno negato ai nuovi iscritti della scuola dell'infanzia 'Mirca Aldini'. Si è tenuto il giorno 3 giugno, nella direzione idattica di viale Torino, l'atteso incontro tra i genitori dei bambini iscritti alla scuola.

Scuola, oltre 83 milioni di euro per mense scolastiche e tempo pieno - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto che permette lo scorrimento delle graduatorie per il potenziamento delle mense scolastiche e del tempo pieno, destinando oltre 83 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tempo pieno negato, il quartiere si mobilita

Riporta livingcesenatico.it: Si è tenuto ieri (martedì 3 giugno) nella sede della Direzione Didattica del I Circolo di Cesenatico, l’atteso incontro tra i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia Mirca Aldini di Ca ...

