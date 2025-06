Tempi di cronaca dai giornali ai social come cambia il fotogiornalismo

Il fotogiornalismo si reinventa e si adatta all'era digitale, trasformandosi sotto il peso degli smartphone che hanno democratizzato la narrazione visiva. A Gradisca, la mostra "Tempi di cronaca" esplora questo cambiamento attraverso gli scatti di tre grandi reporter. Un'opportunità imperdibile per comprendere come le immagini plasmiano la nostra percezione del mondo. Il fotogiornalismo non è mai stato così accessibile… e coinvolgente!

Gradisca, 4 giu. (askanews) - Dalla pellicola, passando per il digitale, fino all'invasione degli smartphone che sostituiscono sempre più spesso le macchine fotografiche. Nella Corte D'Aviano di palazzo Torriani, a Gradisca, con la mostra dedicata al foto-giornalismo Tempi di cronaca, dai giornali ai social tre grandi reporter, Luciano del Castillo, Franco Lannino e Manuel Silvestri, raccontano come è cambiato il mestiere e la società negli ultimi 40 anni. "Beh, sicuramente è cambiato moltissimo perché prima le immagini erano molto di impatto, erano molto forti, - racconta del Castillo- ed oggi invece le immagini forti non vengono neanche selezionate, si usano i pixel, si usa il pixel per nascondere parti dell'immagine e secondo me questa è una specie di censura inutile, è un'ipocrisia.

