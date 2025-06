Telecamere cordoli anfiteatro Il parco Rimembranze cambia volto

Il Parco delle Rimembranze di Cento si prepara a una nuova vita! Il vicesindaco Vito Salatiello ha svelato i piani per la sua riqualificazione, tra telecamere e cordoli, il parco assume un volto moderno. Questo progetto non è solo un restyling estetico, ma un segno di come le città stiano rispondendo alla crescente domanda di spazi verdi sicuri e fruibili. La natura e la tecnologia possono coesistere, creando luoghi migliori per tutti noi.

Sono stati diversi gli argomenti trattati nell’ultima seduta della Consulta di Cento tra i quali il verde ma anche il Piano Urbanistico Generale. A proposito del Parco delle Rimembranze, il vicesindaco Vito Salatiello ha aggiornato in merito al progetto di riqualificazione, specificando che il parco è soggetto a vincolo della Sovrintendenza. Dopo una serie di valutazioni, si è concordato che la statua di Padre Pio verrà spostata all’interno del parco, ma in posizione diversa da quella attuale, per lasciare spazio ad un utilizzo più funzionale dell’anfiteatro. Il progetto esecutivo sarà aggiornato di conseguenza e approvato per poi procedere alla gara d’appalto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Telecamere, cordoli, anfiteatro. Il parco Rimembranze cambia volto

Segui queste discussioni su X

Matteo Del Cesta (@cesta_matteo) Tweet live su X

Beppe Boni (@BeppeBoniRdc) Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Telecamere, cordoli, anfiteatro. Il parco Rimembranze cambia volto

Scrive ilrestodelcarlino.it: Sono stati diversi gli argomenti trattati nell’ultima seduta della Consulta di Cento tra i quali il verde ma anche il Piano Urbanistico Generale. A proposito del Parco delle Rimembranze, il vicesindac ...

Il Parco XXII Aprile si rinnova. Telecamere, luci e biomarket: "Investito un milione di euro per strappare l’area al degrado"

Riporta ilrestodelcarlino.it: In particolare, ammontano a 1 milione e 120 mila euro i costi dei tre interventi già completati e di quello in corso di attuazione (presso l’area dell’anfiteatro) al parco XXII Aprile.

Via Braccini: beccato grazie alle telecamere il vandalo del parco giochi!

Segnala giornalelavoce.it: Dopo aver visionato le immagini registrate dalle telecamere installate nel perimetro del parco, gli agenti sono riusciti a individuare l’autore dell’imbrattamento. L’intervento immediato non solo ha ...