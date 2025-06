Tedesco | | Costruiamo un’alternativa

La corsa per il comune di Cernusco si fa avvincente! La coalizione, guidata da Valentina Tedesco, esprime gratitudine agli elettori e guarda al futuro. Con un 4,2% di consensi, la sfida è aperta. Questa situazione riflette un trend più ampio: l'emergere di alternative valide nel panorama politico locale. Un dato interessante? Il crescente interesse dei cittadini per una politica più vicina ai loro bisogni. Restate sintonizzati!

La Città in Comune, Sinistra per Cernusco e Movimento 5 Stelle ringraziano "gli elettori che ci hanno accordato fiducia in occasione del primo turno alle comunali" e guardano avanti. La coalizione che con Valentina Tedesco (nella foto) ha raggiunto il 4,2% rischia il seggio in aula. "Sapevamo che sarebbe stata una tornata elettorale complessa - dice l’ex candidata sindaca - ma siamo orgogliosi del lavoro fatto, della proposta costruita con coerenza e partecipazione e del consenso ottenuto, frutto di un impegno civico autentico e radicato sul territorio. Il nostro percorso non si ferma qui". Le liste andranno avanti "con determinazione nella costruzione di un’alternativa politica e sociale per la città, continuando a dare voce ai bisogni reali delle persone, con attenzione ai diritti, all’ambiente, alla giustizia sociale e alla democrazia partecipata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tedesco:: "Costruiamo un’alternativa"

Segui queste discussioni su X

Steve Borghi Tweet live su X

conquiste del lavoro (@conquistepromo) Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Tedesco:: "Costruiamo un’alternativa"

Come scrive ilgiorno.it: La Città in Comune, Sinistra per Cernusco e Movimento 5 Stelle ringraziano "gli elettori che ci hanno accordato fiducia ...

“Modello Liguria? Costruiamo l’alternativa”. L’assemblea pubblica di Potere al Popolo per ripartire dopo le elezioni

Segnala msn.com: Costruiamo l’iniziativa” per discutere ... di un bipolarismo che però non rappresenta una lotta tra politiche alternative ma, aldilà dei battibecchi, rappresenta invece uno scontro di ...