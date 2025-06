Tecnologia arriva in Italia il Device management aziendale di Fleet

La rivoluzione del device management aziendale è sbarcata in Italia! Fleet, leader nel settore, porta con sé un modello di leasing all'avanguardia e una gamma di servizi IT pensati per le imprese. Dopo aver conquistato Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, è il momento per le aziende italiane di scoprire come ottimizzare la gestione dei dispositivi e aumentare efficienza e produttività. Preparati a un futuro dove tecnologia e innovazione camminano di pari passo!

Milano, 4 giu. (askanews) - Dopo essere entrata nel mercato della gestione dei dispositivi aziendali in Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, Fleet ha annunciato ufficialmente il proprio ingresso anche nel mercato italiano. L'azienda, che punta su un modello di leasing innovativo e un ecosistema di servizi IT, ambisce a introdurre anche nel nostro Paese il proprio approccio al device management e al Device-as-a-Service (DaaS). Con questo ingresso, l'azienda mira a consolidare la propria presenza in Europa, offrendo alle imprese italiane una soluzione collaudata che può contribuito a semplificare, rendere più sicura ed efficiente la gestione dei dispositivi aziendali per centinaia di organizzazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tecnologia, arriva in Italia il Device management aziendale di Fleet

Scopri altri approfondimenti

Tecnologia, con la SMS Engineering e l’AIRA arriva il Monopoly dei Quartieri Spagnoli - Arriva il Monopoly Quartieri Spagnoli, un'edizione speciale che celebra il cuore pulsante di Napoli. Grazie alla tecnologia di SMS Engineering e Aira, Mr.

Segui queste discussioni su X

++ A BUTTRIO ARRIVA IL PUNTO DIGITALE FACILE: LA TECNOLOGIA ALLA PORTATA DI TUTTI ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://friulioggi.it/buttrio/punto-digitale-facile-buttrio-tecnologia-portata-tutti-1- Tweet live su X

L'app Google si rinnova: arriva la scheda Attività per tutti #Aggiornamento #Android #App #AppGoogle #Cronologia #Google #Notizie #Novità #NuovaScheda #Raccolte #Restyling #TechNews #Tecnologia #UserInterface https://ceotech.it/lapp-google-si-rinn Tweet live su X