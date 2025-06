Tare di nuovo in Italia | il Milan attende il sì definitivo di Modric

Il Milan è pronto a stupire con un colpo da maestro: Luka Modric! Il direttore sportivo Igli Tare ha fatto tappa in Croazia per chiudere l’affare. In un calcio sempre più innovativo, l'arrivo di un fuoriclasse come Modric potrebbe non solo rinvigorire le ambizioni rossonere, ma anche ispirare una nuova generazione di talenti. La sua esperienza potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del club. Rimanete sintonizzati!

Luka Modric al Milan? Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, è rientrato in Italia dopo il blitz di ieri nel ritiro della Croazia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tare di nuovo in Italia: il Milan attende il sì definitivo di Modric

