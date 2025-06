Tanti non hanno a cuore la difesa dei palestinesi ma la demonizzazione di Israele

Nel dibattito attuale, la questione palestinese si intreccia con l’immagine di Israele, influenzando le percezioni globali. Gérard Biard di Charlie Hebdo sottolinea che non basta condannare un’azione per comprenderne il contesto. La demonizzazione di Israele può oscurare le reali sofferenze di chi vive in Palestina. È un invito a riflettere su un tema cruciale: come possiamo distinguere tra giusta difesa e semplice retorica? Una lettrice riflessione è necessaria

Correlation is not causation, la correlazione non implica causalità, quante volte l'ho sentito dire! Mai avevo pensato, tuttavia, che si potesse applicare questo principio alla vita morale. Ha ragione Gérard Biard, caporedattore di Charlie Hebdo, quando dice che le guerre in corso sono due: una si combatte materialmente a Gaza con i razzi e le bombe, l'altra è una guerra morale fatta di parole, di immagini e di simboli che ha per posta non tanto la difesa dei palestinesi quanto la demonizzazione di Israele, e che si svolge in tutto il mondo, anche a migliaia di chilometri dal fronte. Che nesso c'è tra le due guerre? La voce della malafede collettiva si ostina a suggerire che la prima sia causa della seconda, che cioè ai crimini di Israele si debba imputare la recrudescenza dell'odio antiebraico.

