Tanti | al via il PEF Piano Estare Famiglia In cinque anni investiti quasi un 1 milione e mezzo di euro

Arezzo lancia il "PEF", Piano Estare Famiglia, destinando quasi 1,5 milioni di euro a progetti per la comunità. Un passo significativo verso un'estate inclusiva, con iniziative come "Servizi aperti" e "TempoBello". Questa strategia non solo valorizza il tempo libero, ma risponde anche a un crescente bisogno di condivisione e socialità nelle famiglie. Scopri come Arezzo sta trasformando l'estate in un'opportunità di crescita per tutti!

Arezzo, 4 giugno 2025 – . In arrivo altri progetti "Servizi aperti, TempoBello, percorsi inclusivi: dal Cas di Palazzo del Pero, all'Equestrian Centre, alla Scuderia di Pan" Accanto a TempoBello e alla scelta di tenere aperti i servizi a luglio, oggi la Giunta ha dato il via ad altre tre importanti collaborazioni per implementare progetti ludico, ricreativi e laboratoriali con particolare attenzione e centralità all'integrazione e alla cura di bambini e bambine più fragili. Si tratta del rinnovo del Progetto "Esserci", grazie alla collaborazione tra l'associazione Era, Crescere e Scuderia di Pan e di due nuove progettualità: la prima promossa grazie al Centro di aggregazione sociale di Palazzo del Pero; la seconda "Includere in Movimento" con la collaborazione di molte associazioni impegnate nell'inclusione insieme ad Equestrian Centre che ringrazio per la disponibilità e l'impegno.

