Tanta leadership due ruoli niente infortuni | cosa può dare Modric al Milan di Allegri

Con l'età che avanza, Luka Modric continua a brillare, dimostrando che la leadership non ha scadenza. Un progetto ambizioso come quello del Milan di Allegri potrebbe beneficiare enormemente della sua esperienza e visione di gioco. Il campione croato, con il suo minutaggio da undicesimo in Liga, potrebbe portare equilibrio e freschezza, rispondendo a una domanda crescente: quanto conta l'intelligenza calcistica in un calcio sempre più fisico?

Nonostante l'età "Lukita" ha chiuso la Liga all'undicesimo posto nel minutaggio del Real. Ancelotti per lui aveva due nicchie tattiche, ma il rapporto con Florentino.

