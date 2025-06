Tangenziale di Romagnano apre al traffico il 13 giugno la nuova variante

Il 13 giugno segna una data cruciale per Romagnano Sesia: la nuova variante sud-est della tangenziale apre ufficialmente al traffico! Questo importante progetto, che collega la strada provinciale 107 con lo svincolo dell'A26, rappresenta un passo avanti significativo per la mobilità e lo sviluppo del territorio. Scopriamo insieme come questa infrastruttura migliorerà la vita dei cittadini e favorirà la crescita economica locale!