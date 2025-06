Tananai torna single è finita con la fidanzata storica | lei cerca una nuova casa

Tananai torna single: è ufficialmente finita con la fidanzata storica Sara Marino. Dopo un amore vissuto lontano dai riflettori, la separazione segna un momento cruciale nella vita del giovane artista, proprio mentre la musica italiana sta vivendo una rinascita esplosiva. Chissà se questa nuova fase porterà a nuove ispirazioni per il suo prossimo album? Curiosi di scoprire come si evolve la sua arte dopo questa rottura!

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, arriva la conferma: Tananai e la fidanzata storica Sara Marino si sono lasciati. La loro è stata una relazione vissuta per lo più lontano dai riflettori, ma sempre presente nei momenti chiave della crescita personale e artistica del cantante. Ora, con una storia pubblicata su Instagram, è stata proprio lei a rendere pubblico un cambiamento che sembrava nell’aria da tempo. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun comunicato: solo un’immagine, semplice e simbolica, che racconta la fine di una convivenza e l’inizio di un nuovo capitolo. Tananai e la fidanzata Sara Marino si sono lasciati. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tananai torna single, è finita con la fidanzata storica: lei cerca una nuova casa

Segui queste discussioni su X

Tananai torna con Bella Madonnina, il nuovo singolo estate 2025 tra rum, rugiada e una pasta al ragù. Una notte milanese tra malinconia e voglia di restare. Testo, significato e tutte le date del tour https://allmusicitalia.it/news/tananai-nuovo-singolo-estate-2 Tweet live su X

L’RDS Summer Festival sta per tornare... Scopri: La lineup degli artisti Le tappe di questa edizione Spoiler: l’evento andrà in onda in prima serata su @TV8it e SkyUno su @SkyItalia il 19 e 26 luglio e in streaming su @NOWTV_It Nelle prossime setti Tweet live su X

«Mi hai detto che hai scoperto che si piange anche a 90.» Blanco torna con un testo tra fragilità e poesia. Lo avete letto? Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tananai in concerto: le date dei prossimi live

Segnala cosmopolitan.com: Tananai torna a suonare! Tutto pronto per il nuovo ... dopo i numerosi successi della stagione 2022-2023, sta per finire. L'artista sta preparando i concerti nei palasport italiani che terrà ...

Tananai, testo e significato di Alibi, il nuovo singolo

dilei.it scrive: Tananai torna a fare musica regalando ai fan un nuovo bellissimo pezzo. La nuova canzone si intitola Alibi e si intreccia alla storia di un film di cui è anche la colonna sonora per via del tema ...

Tananai, da “enfant terrible” a cantautore maturo: la recensione di “CalmoCobra”

Riporta msn.com: Dal 2022 ad oggi Tananai ha infilato una serie di hit dietro l’altra, dalla rediviva Baby Goddamn ad Abissale, fino alla recente Veleno, pubblicata il 15 marzo 2024.