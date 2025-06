Tamponamento tra due auto lungo la strada statale 121 traffico in tilt tra Catania e Belpasso

Un nuovo incidente sulla strada statale 121, nota per la sua pericolosità, ha causato un ingorgo tra Catania e Belpasso. Questo tamponamento, avvenuto vicino allo svincolo di Piano Tavola, riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale in un'area spesso teatro di sinistri. È fondamentale riflettere su come le infrastrutture e la guida responsabile possano migliorare la situazione. Rimanete aggiornati: la strada sicura è una responsabilità comune!

Nuovo incidente sulla strada statale 121, spesso protagonista per la frequenza di sinistri. Questa mattina, nelle vicinanze dello svincolo di Piano Tavola, in direzione Catania, due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Tamponamento tra due auto lungo la strada statale 121, traffico in tilt tra Catania e Belpasso

