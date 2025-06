Tamberi e l’educazione siberiana di suo padre | Insostenibile però mi ha insegnato metodo e disciplina

Gianmarco Tamberi, campione di atletica e futuro papà, si interroga sul complesso legame con il padre, un tema che risuona in tanti di noi. In un’intervista rivelatrice, svela come l’“educazione siberiana” del genitore gli abbia instillato disciplina e metodo, ma anche tensioni. In un’epoca in cui il benessere emotivo è al centro del dibattito, la sua storia ci invita a riflettere sui legami familiari e sulla crescita personale. Riuscir

Gianmarco Tamberi intervistato da La Stampa, a firma Giulia Zonca. Si parla di atletica, delle prossime Olimpiadi, della decisione di continuare a gareggiare e, con lui prossimo padre, del rapporto – tormentato e per ora chiuso – con il suo di papà. Da futuro papà, riconsidera il rapporto con suo padre? Non vi parlate più dal 2022. «Non so che cosa significa essere padre. Ho un’enorme felicità nel pensarci, nel vedere il pancione, toccarlo, non ho la dimensione del ruolo. Vedremo, non è che prima avessi smesso di fare considerazioni in merito». L’anno scorso suo padre ha scritto e poi cancellato un messaggio su Facebook in cui la accusava di essere stato crudele con lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tamberi e l’educazione siberiana di suo padre: «Insostenibile, però mi ha insegnato metodo e disciplina»

