talamazzi via dopo 5 anni da pistoia ecco tronconi

Un altro cambiamento significativo in casa Unahotels: Michele Talamazzi lascia dopo cinque anni, segnando una nuova era per il club. Questo avvicendamento si inserisce in un trend di rinnovamento che sta interessando molte squadre italiane, pronte a ripensare la propria strategia per restare competitive. Riusciranno i nuovi innesti, come Tronconi, a riportare entusiasmo e successi? È tempo di scoprire le prossime mosse in un campionato sempre più avvincente!

Dopo gli addii di Claudio Coldebella e Filippo Barozzi, ecco che ne arriva un altro, 'annunciato', ma comunque significativo del profondo restyling in seno alla Unahotels. È infatti finita l'esperienza in biancorosso di Michele Talamazzi che nelle ultime cinque stagioni aveva ricoperto il ruolo di team manager e responsabile dello scouting. "Ringraziamo Michele - lo ha salutato la presidente Veronica Bartoli - arrivato alla Pallacanestro Reggiana nell'estate 2020 e che ha poi condiviso con noi quello che ci auspichiamo sia stato un proficuo percorso di crescita. A lui il nostro sincero in bocca al lupo per il prosieguo del suo percorso professionale".

Secondo sport.quotidiano.net: Valzer di poltrone: il team manager va a Tortona dove ritrova Vacirca. L’ex biancorosso Frosini potrebbe invece prendere la via della Toscana.