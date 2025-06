Tajani | Il piccolo Adam con la madre Alaa al-Najjar in Italia l’11 giugno ecco il nostro impegno per Gaza

Il coraggio e la speranza si incontrano in un gesto di solidarietà senza confini. Il 11 giugno, l’Italia potrebbe accogliere Adam al-Najjar, il piccolo sopravvissuto al tragico bombardamento a Gaza, insieme a sua madre Alaa. Un segno tangibile del nostro impegno umanitario e della volontà di offrire un futuro diverso, fatto di pace e dignità, a chi ha più bisogno. Con questo gesto, dimostriamo che l’umanità può fare la differenza.

Adam al-Najjar, unico di dieci fratelli sopravvissuto al bombardamento israeliano del 23 maggio, potrebbe arrivare in Italia il prossimo 11 giugno. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che nei giorni scorsi aveva offerto pubblicamente la disponibilità dell’Italia ad accogliere il ragazzino insieme con la madre, Alaa al-Najjar, la dottoressa di Khan Younis che quel giorno s’è vista distruggere l’intera famiglia. Tranne l’undicenne Adam, appunto. «Credo che Adam l’11 potrà lasciare Gaza. Con lui la mamma, la zia e i quattro cugini per essere curati in uno dei migliori ospedali pediatrici italiani », ha dichiarato Tajani a margine della seconda Conferenza Unesco in corso a Napoli. 🔗 Leggi su Open.online

Hamas dice sì al piano Usa, con osservazioni. Tajani: «Il piccolo Adam, unico sopravvissuto di 10 fratelli a Gaza, sarà curato in Italia» - In un contesto di crescente tensione, Hamas accetta il piano USA, ma con riserve. Intanto, Adam, l'unico sopravvissuto di dieci fratelli a Gaza, troverà cura in Italia, simbolo di speranza amid la devastazione.

"Insieme al piccolo Adam accoglieremo anche sua madre".Lo annuncia su X il ministro degli Esteri,Tajani. "Dopo la morte del marito,la dott.ssa Alaa ha deciso di venire anche lei in Italia,spiega. Sarà accompagnata dalla sorella con i suoi 4 figli. Tweet live su X

