Tajani | Giovani di Forza Italia contro Vannacci? Quelli della Lega mi hanno detto ben di peggio

In un panorama politico sempre più acceso, le parole di Tajani rilanciano la vitalità e la schiettezza dei giovani di Forza Italia. Mentre i dibattiti si infiammano su leggi e parole al vetriolo, l’ex ministro invita a non spegnere la voce delle nuove generazioni, affermando che anche quando dissenti, è fondamentale ascoltare e rispettare il loro diritto di espressione. La politica si rinnova, e il futuro si costruisce anche così...

“Salvini e le parole su Vannacci del segretario di Forza Italia giovani? I ragazzi sono sempre così, non iniziamo a tappare loro la bocca. I grandi dicono cose ben più gravi”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento del Messaggero. “Io non sono mai per tarpare le ali ai giovani. Anche quando dicono cose che io non condivido – ha aggiunto – I giovani devono essere un po’ diversi dal partito nazionale. I giovani della Lega a me hanno detto ben di peggio. Da noi non è stato citato nessun dirigente della Lega”. “I giovani devono essere liberi, il movimento giovanile deve essere anche provocatorio – ha proseguito – Hanno una sensibilità diversa dalla mia e dagli altri in età matura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it