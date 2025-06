Tagli alle università Usa | tutti i danni di Trump

Negli Stati Uniti, i tagli alle università fanno tremare il mondo accademico. Con oltre 12 miliardi di dollari a rischio, Harvard è in prima linea, bloccando fondi cruciali per 1.000 ricercatori. Questo non è solo un problema per gli atenei, ma un campanello d'allarme per l'innovazione e la ricerca scientifica globale. Mentre il dibattito sull'istruzione superiore infuria, quali saranno le conseguenze per il futuro delle cure mediche?

Oltre 12 miliardi di dollari bloccati o a rischio in 60 atenei. La più colpita è Harvard: congelati fondi per 1.000 ricercatori. Saltano gli studi per le cure mediche e migliaia di posti persi.

Università sul piede di guerra: sciopero contro i tagli, la guerra e la precarietà - Oggi l'università italiana si mobilita in un sciopero contro i tagli, la guerra e la precarietà. Un'iniziativa che emerge dalla base, grazie a assemblee di lavoratori precari che hanno ricomposto la loro voce e la loro presenza, dando vita a una protesta significativa e collettiva contro le condizioni insostenibili che colpiscono il mondo accademico.

FINANZIAMENTO DELL’UNIVERSITA’ IN DECRESCITA. Ha avuto una crescita in termini assoluti del 25,5% dell’FFO tra il 2007 ed il 2024, ma sempre con una decrescita di circa il 10% in termini di valore relativo al 2007, aggravato da una distribuzione profo Tweet live su X

Ci si straccia le vesti per i tagli dei fondi alle università da parte di Trump. Ma se l'università diventa un focolaio di violenza bisogna fare qualcosa. Noi in Italia ci ricordiamo quello che accadde a Papa Ratzinger... #Trump #sinistra Tweet live su X

La politica dei tagli USA mette a rischio non solo le università, anche le organizzazioni spaziali. Come la Nasa. Con @emilio_cozzi e @giampaolomusumeci proviamo a chiederci quali saranno le conseguenze di queste scelte sulla terra e nello spazio: https://t Tweet live su X