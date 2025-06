Taekwondo Olimpic dream cup | incetta di Medaglie per la New Marzial Mesagne

La New Marzial Mesagne ha brillato all'Olimpic Dream Cup, portando a casa un'incredibile incetta di medaglie! Con determinazione e talento, i nostri atleti delle categorie Cadetti e Junior hanno contribuito al trionfo della Puglia nel campionato italiano 2025. Scopri le emozioni e le sfide che hanno reso questa competizione indimenticabile e celebra con noi questi straordinari risultati!

