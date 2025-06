Tacente il tribuno di Taranto

Francesco Tacente, alias "Checco", si presenta come il candidato sindaco di Taranto, in un contesto politico sempre più fluido. La sua proposta civica potrebbe affascinare anche i Cinque Stelle, riflettendo un trend crescente verso candidati "anti-sistema". In un'epoca in cui gli elettori cercano volti freschi e idee innovative, la sfida di Tacente rappresenta un'opportunità per riscrivere le regole del gioco. È tempo di ascoltare nuove voci!

I Cinque stelle, perché no, potrebbero votare per lui. Ma la cosa non sembrerebbe balzana (anzi) a Francesco Tacente detto "Checco", candidato sindaco di Taranto che si definisce civico e si presen.

Tacente, il tribuno di Taranto

Apartitico, nuovo rispetto ai veterani: Tacente si definisce "alternativo a chi è in politica da oltre venticinque anni e ha governato Taranto avendo ricoperto anche ruoli non secondari, ma con quali ...

Taranto, nasce la coalizione Tacente-centrodestra: “Uniti per il cambiamento dopo 18 anni di centrosinistra”

TARANTO – "Un passo fondamentale per il futuro della città". Così Francesco Tacente ha definito l'accordo di apparentamento tra le liste civiche, moderate e il centrodestra, ufficializzando la nascita ...

Centrodestra unito a Taranto: On. Iaia: “Con Tacente sindaco per una nuova stagione di buon Governo”

Il centrodestra unito a Taranto appoggia Tacente. Obiettivi condivisi e programma chiaro in vista del ballottaggio per il nuovo sindaco.