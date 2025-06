Svolta epocale a Monreale | via ai lavori per l' impianto di risalita che collegherà il parcheggio al centro storico

Monreale si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia turistica! Con l'avvio dei lavori per l'impianto di risalita, il collegamento tra il parcheggio e il suggestivo centro storico diventa realtà. Questa iniziativa non solo faciliterà l'accesso ai tesori normanni, ma rappresenta anche un passo verso un turismo più sostenibile e inclusivo. Un esempio da seguire per altre città d'arte italiane! Non perderti il cambiamento!

Monreale si prepara a una svolta epocale per il suo futuro turistico e urbano. Lunedì prossimo, infatti, prenderanno il via i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di risalita che collegherà il parcheggio con il centro storico della città normanna. Un'opera strategica, finanziata grazie.

